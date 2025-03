Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in the code per incidente tra diramazionesud e Appia in esterna da segnalare solamente rallentamenti tra laFiumicino e la via del mare ci spostiamo su via Ostiense dove un incidente all'altezza del raccordo anulare coda in direzione del centro usciamo dasulla Nettunense code per lavori tra Monte Giove e Campoleone In entrambe le direzioni Cambiamo argomento per lo sport questa sera alle 20:45 al campo per la 28A giornata del campionato di Serie AUdinese ricordiamo che sono 18 le linee tra bus e tram che raggiungono l'area del Foro Italico Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Chiara Cavaria per l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.