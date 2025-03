Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla tratto Urbano della A24 per un incidente in via di risoluzione ci sono dei rallentamenti da Tor Cervara al Raccordo Anulare in uscita altro incidente sulla carreggiata esterna del raccordo è la causa delle cose tra di uscire Appia e Tuscolana usciamo dasulla Nettunense code per lavori siamo tra Montegiove Campoleone nelle due direzioni le altre notizie lo sport nella capitale per la 28A giornata del campionato di Serie A questa sera dalle 20:45 all'Olimpico in campoUdinese ricordiamo sono 18 linee tra bus e tram che raggiungono l'aria della torre Italico inevitabili le ripercussioni sul traffico sia pubblico sia privato nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi o ilMeteo prudenza per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostraprecipitazioni da sparse a diffuse e temporali i fenomeni Saranno accompagnati da forti che divento per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.