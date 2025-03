Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone scorrevole sul Raccordo Anulare sullaFiumicino anche sulla tua Urbano della A24 le altre notizie dei Cantieri nel decimo Municipio proseguo fino alla 15 di aprire il lavori di potatura su via dei Pescatori è interessata pertanto dal divieto di transito nel tratto compreso tra via di Macchia Saponara via di Casal Palocco gli interventi si svolgono dalle 9 alle 16 in chiusura lo sport nella capitale per la 28A giornata del campionato di Serie A all'Olimpico controUdinese questa sera a calcio d'inizio alle 20:45 sono 18 le linee ricordiamo tra bus e tram che raggiungono l'area del Foro Italico la notizia in dettaglio come sempre sul sito canali Social anche sulla nuova app di Astral infomobilità pagina Pandolfo l'altra l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.