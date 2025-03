Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio dellala situazione del traffico in queste ore circolo scorrevole sul Raccordo Anulare sullaFiumicino mentre sull'altra turbano della 24 permangono le code per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza circone scorrevole tra Spinaceto e via di Vallerano Verso il raccordo Cambiamo argomento i cantieri proseguono fino al 15 di aprile i lavori di potatura su via dei Pescatori interessata pertanto dal divieto di transito nel tratto di strada compreso tra via di Macchia Saponara e via di Casal Palocco interventi si svolgono dalle 9 alle 16 infine il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda stamattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostraprecipitazioni da sparse a diffuse e temporali i fenomeni Saranno accompagnati da forti raffiche di vento da Gina Pandolfo entrare nel tuo è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.