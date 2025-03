Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Afra di infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sull'altra Urbano della A24 risolto l'incidente permangono rallentamenti tra Togliatti E Fiorentini direzione tangenziale est restiamo sull'altra Urbano della A24 code qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro aFiumicino con dalle momento localizzate tra via Newton e via della Magliana verso l'Eur è per le difficoltà di immissione sul raccordo code sulla diramazioneSud a partire da Tor Vergata andiamo da sul Raccordo Anulare interna si rallenta tra l'uscita e Casilina e Appia proseguiamo lungo la carreggiata interna all'altezza della Cassia code per un incidente andiamo sulla statale Pontina per un incidente si sono formate code tra Spinaceto e via di Vallerano direzione raccordo anulare infine il meteo prudenza per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostraprecipitazioni diffuse e temporali i fenomeni Saranno accompagnati da forti raffiche di vento da Gina Pandolfo nell'altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.