Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio delladisagi sull'altro turbano della 24 per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code da raccordo Fiorentini direzione tangenziale est più avanti sempre sul tratto Urbano code qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro restiamo sulla tratta Nella direzione opposta è uscita code da Togliatti al Raccordo Anulare e per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare sullaTeramo e sulla diramazionesud e si sta in coda rispettivamente da Settecamini da Tor Vergata situazione in file sullaFiumicino danza del Tevere a via della Magliana direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare internapoli attratti dalla Cassia alla Salaria dalla diramazionenord dalla Tiburtina a seguire cose dalla Casilina esterna Così a tratti tra le uscite Montespaccato Ostiense Più avanti si rallenta dalla Pontina Laurentina anche dalla Ardeatina alla diramazionesud e file poi dalla Prenestina alla Tiburtina solari sulla Cassia sulla Flaminia file nell'ordine da via della Giustiniana è da Labaro nei due casi fino a via dei due punti direzione centro stessa situazione code sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali dove su centro vaginata Andolfo e altre l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento