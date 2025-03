Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in ulteriore aumento sulla rete viaria del territorio complice anche il maltempo a tal proposito prudenza Per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostraper citazioni da sparse a diffuse e temporali i fenomeni Saranno accompagnati anche da forti raffiche di vento veniamo al traffico partiamo dal raccordo anulare in internal code a tratti dalla diramazionenord dalla Tiburtina poi code dalla casina l'abbia più avanti file per un incidente dalla cassa la Cassia Veientana in esterna rallentamenti per traffico tra Salaria Flaminia all'altezza della Cassia Veientana è da Casal del Marmo a Pescaccio sempre in esterna file dalla Pisana a seguire rallentamenti dalla Laurentina l'abbia e da piccoli attratti fino alla Nomentana ci spostiamo sullaTeramo per le difficoltà di missione sul Raccordo Anulare code a partire da 7 cammini poi sul tratto Urbano verso il centro file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est e in uscita da Togliatti al Raccordo ci spostiamo sullaFiumicino code a tratti dal raccordo via della Magliana direzione Eur è per le difficoltà di immissione sul raccordo direzioneSud a partire da Tor Vergata per traffico intenso rallentamenti e code poi interessano lampia da via dei Laghi a Capannelle la Pontina da via dei rutuli a Castel di Decima poi code da raccordo a Viale dell'Oceano Atlantico verso l'euro anche la Cristoforo Colombo da via Pindaro via di Malafede la via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi tutto ricordiamo direzioneda Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è più un servizio dellahttps://storage.