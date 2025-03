Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso Come di consueto nelle ore del mattino per gli spostamenti verso le 6 lavorative complice anche la pioggia partiamo dasul Raccordo Anulare interna auto in coda tra le uscite caselline appena esterna rallentamenti tra Aurelia e Pescaccio e dalla Prenestina la Tiburtina ci possiamo sul letto ad Urbano della A24 incolonnamenti da Settecamini al bivio per la tangenziale est in direzione centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia file tra la Storta la Giustiniana è più avanti da raccordo via dei Due Ponti sulla Flaminia si sta in coda tra Colle delle Rose Malborghetto poi da Labaro a via dei due punti situazione analoga file sulla Salaria tra fonte di papà è tenuta Santa Colomba seguire da Villa Spada via dei Prati Fiscali ricordiamo tu verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina così attratti da via Laurentina a Castel di Decima direzioneinfine il meteo prudenza per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delda questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostraprecipitazioni da sparse a diffuse e temporali fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulla ferroviaViterbo e Metre Scarica la nuova app 4 l'infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo piastrelle infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo posso essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.