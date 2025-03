Anteprima24.it - Via Mustilli, terminal ancora senza bagni: l’appello alla civiltà resta inascoltato

E' una soluzione parziale, ma anche per quello che si definisce temporaneo c'è bisogno di avere delle condizioni che siano accettabili. E di sicuro la soluzione di viamanca di ciò che servirebbe per rendere funzionale questoimprovvisato.Al di là del disagio al traffico di cui si è ampiamente parlato, e dell'alto flusso di persone che riempiono la piazza antistante il campo Mellusi, ci sono piccoli particolari che andrebbero risolti, cose che non ci sono e che servirebbero per rendere la zona un po' più accogliente.La traduzione è facile: mancano le pensiline e ichimici. E se sulle prime si può discutere visto che poi ilcambierà posizione, sul secondo non si può soprassedere. Anziani, giovani, uomini o donne, che non hanno la possibilità di espletare un bisogno fisiologico, specie se si viaggia, è discorso più difficile da bypassare.