Via all'Interreg e Skialp Fest: doppia festa transfrontaliera sullo Spluga

Madesimo (Sondrio) – Si è ufficialmente aperto a Monteil progetto InterregBianco, iniziativa di cooperazionetra Italia e Svizzera che, nei prossimi tre anni, vedrà coinvolta una rete di partner pubblici e privati con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’area alpina, promuovendo un turismo sostenibile e rafforzando i legami tra le comunità dei due versanti. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, che mira a favorire sinergie territoriali e a sviluppare modelli innovativi di crescita condivisa. Il Kick-Off svoltosi venerdì 7 marzo a Monte, frazioen di Madesimo, ha visto la partecipazione dei seguenti soggetti, intervenuti in qualità di partner: Davide Trussoni, presidente della Comunità Montana della Valchiavenna (capofila), il direttore di Viamala Tourismus (capofila Svizzero) Reto Thorig, il oresidente del Consorzio turistico di Madesimo Roberto Milanesi, il direttore del Consorzio turistico della Valchiavenna Filippo Pighetti, il manager dello Sviluppo della Region Viamala Marco Lier con il presidente Peter Tschirky ed il nuovo direttore della società di Impianti Splugen Tambo, Fabian Koch, il sindaco di Avers Kurt Patzen, Luisa Baselgi, amministratrice delegata per turismo e cultura di Rheinwald, il sindaco di Madesimo Daniela Pilatti e il sindaco di Campodolcino Enrica Guanella e Tomaso Luzzana,titolare di Spiagames Outdoor Agency.