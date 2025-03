.com - Verona-Bologna 1-2, i rossoblù soffrono ma volano al quinto posto

(Adnkronos) – Ilcontinua a volare. Nel lunch match del 28° turno di Serie A, la squadra di italiano vince 2-1 sul campo delal Bentegodi e aggancia momentaneamente la Lazio alin classifica grazie al terzo successo di fila in campionato. Decidono le reti di Odgaard e Cambiaghi. Ivengono da un buon periodo e in campo si vede. La squadra di Italiano parte meglio ed è la più fresca in avvio. Ilci mette un po’ a entrare in partita e dopo il vantaggio fallito da Sarr, intorno alla mezz’ora, va sotto al 40’. Il protagonista è Calabria, che taglia il campo e poi mette Odgaard davanti a Montipò per l’1-0. Ilparte bene anche nella ripresa e al 70’ un episodio cambia volto alla partita: i gialloblù restano in dieci per la doppia ammonizione di Valentini, dopo un fallo al limite dell’area.