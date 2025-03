Lanazione.it - Vernio, in tanti alla 447esima Festa della Polenta

(Prato), 10 marzo 2025 – Una bella partecipazione ha caratterizzato laedizionetornata quest’annodatatradizione, la prima domenica di Quaresima. Inieri sono saliti in Val di Bisenzio per la suggestiva rievocazione storica che ha le sue radici nella storia difamiglia Bardi. “È stata una giornata davvero emozionante in cui, ancora una volta, ha mostrato la sua capacità di essere comunità, lacontinua a portare il suo secolare messaggio positivo: dai momenti difficili si può uscire soltanto attraverso la solidarietà”, commenta la sindaca Maria Lucarini sottolineando il fuori programma di cui sono stati protagonisti la contessa e il conte Bardi che hanno offerto i loro piatti al pubblico.