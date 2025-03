Lapresse.it - Verdone-Gerini in ‘Viaggi di Nozze’ trent’anni dopo

Leggi su Lapresse.it

Il Bif&St, Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 22 al 29 marzo 2025, prevede circa 140 appuntamenti e 125 film in proiezione unica (non ci sono repliche) tra anteprime mondiali, europee e italiane. C’è la Retrospettiva dedicata a Nanni Moretti per i suoi cinquant’anni di cinema, arricchita da un incontro con l’autore domenica mattina 23 marzo al Petruzzelli. Nella sezione ‘Focus A24’ c’è il primo omaggio organico che l’Italia rende all’innovativa esperienza della casa di produzione e distribuzione statunitense di tanti recenti successi candidati all’Oscar (Everything Everywhere All at Once, The Whale, La zona d’interesse) fondata nel 2012 da Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges. Il premio Bif&St ‘Arte del Cinema’ andrà, nell’ordine, a Nanni Moretti, a Monica Guerritore, Francesca Comencini, Sergio Rubini, Alberto Barbera, Isabella Ferrari e Carlo, il quale, con l’intervento di Claudia, sabato 29 marzo festeggerà a Bari idi Viaggi di nozze.