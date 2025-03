Sport.periodicodaily.com - Ventunesima giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

In attesa dello scontro diretto tra le altre due prime della classe, Bolognae Trento, Brescia si conferma capolista nella/25 battendo Pistoia in trasferta(97-84). Torna a vincere Milano che supera Treviso per 90-80. Bene Trapani su Reggio Emilia(94-89), Tortona su Varese(89-92) all’overtime. Vincono anche Venezia contro Sassari(97-96) e Trieste contro Scafati (88-75), mentre nell’anticipo Cremona si aggiudica lo scontro salvezza contro Napoli(94-85).: I RISULTATI CREMONA-NAPOLI 94-85SASSARI-VENEZIA 96-97DERTHONA-VARESE 89-82PISTOIA-BRESCIA 84-97MILANO-TREVISO 90-80REGGIANA-TRAPANI 89-94TRIESTE-SCAFATI 88-75LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 32BOLOGNA pt. 30TRENTO pt.