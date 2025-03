Lanazione.it - ’Venite, ho ucciso mia madre’. Strangolata con un foulard. Breve convivenza difficile

"Venite presto, ho ammazzato mia mamma". La chiamata parte all’alba di ieri. A comporre il 112 è Giuseppina Martin, 66 anni, ex dipendente dell’ufficio personale del Comune di San Giovanni Valdarno, uno dei più grandi della provincia di Arezzo. La donna poco prima aveva strangolato la mamma nel sonno con unstretto al collo. Così è morta Mirella Del Puglia, 93 anni. Da una quindicina di giorni viveva sotto lo stesso tetto della figlia: il quadro elettrico di casa sua era saltato e così aveva fatto i bagagli ed era tornata a vivere insieme alla figlia e al marito, un ex amministratore del municipio valdarnese negli anni Novanta. L’anziana era solo parzialmente autosufficente, aveva difficoltà a camminare: pesavano gli acciacchi dell’età sulla situazione familiare. Forse sta qui il movente ma gli investigatori non si sbilanciano, bocche cucite.