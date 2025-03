Lanazione.it - "Venite, ho ucciso la mia mamma". La strangola a 93 anni con il foulard

Leggi su Lanazione.it

Un. Le mani della figlia che lo stringono attorno al collo della. Che dorme. È l’alba di ieri mattina, a San Giov: Giuseppina Martin, 66, ha appena ammazzato la madre Mirella Del Puglia, di 93, alle prime luci di domenica. "presto, ho ammazzato la", dice la sua voce rotta dalle lacrime al 112. L’anziana iniziava a non essere più autosufficiente: l’età pesava sulla sua salute, camminava male, e da quindici giorni si era trasferita sotto il tetto della figlia, un passato nell’ufficio personale del Comune, e del genero, un ex amministratore del municipio negliNovanta. Alle spalle non c’erano litigi o segnalazioni che fossero arrivate in caserma ma tra i vicini qualcuno storce il naso. "La condizione era delicata", ci dicono facendo riferimento alla necessità di accudire la novantenne.