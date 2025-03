Today.it - Vela, si chiude ‘Primo Cup-UBS Trophy’: ora lo Yacht Club de Monaco punta all’Admiral’s Cup

Leggi su Today.it

Si è conclusa ala 41ª edizione delCup-UBS, un apmento ormai diventato un classico, che ha dato inizio alla stagione 2025. Oltre 450 velisti provenienti da tutta Europa e cinque classi in gara per una regata monotipo le cui radici risalgono al 1985, anno in cui fu.