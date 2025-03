Juventusnews24.com - Varriale stronca Thiago Motta: «Juventus presa a pallate dall’Atalanta. Quel giocatore è l’emblema del disastro dell’allenatore»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: «». Le dichiarazioni sui social dopo il 4-0 dell’AtalantaCosì Enricosu X dopo Juve Atalanta, il big match dell’Allianz Stadium valido per la 28ª giornata di Serie A.– «Grande Atalanta prende alae si rilancia in chiave scudetto prima della gara con l’Inter. Finisce l’impudica narrazione di una Juve da scudetto. Per i bianconeri, fischiatissimi, a forte rischio pure il 4°posto. L’ex Koopmeiners emblema deldi».Leggi sunews24.com