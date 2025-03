Ilfattoquotidiano.it - Variante per le Olimpiadi, il Comune perde la causa contro i comitati che hanno protestato: dovrà pagare 40mila euro di spese legali

BELLUNO – Idi cittadini checercato di opporsi alla realizzazione dellastradale di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno,vinto la battaglia in Tribunale con ilche chiedeva un danno di 144 miladi un presunto eccesso di azioni. L’ente pubblicoanziuna cospicua somma (circa) per ledi giudizio, dopo che il giudice ha stabilito che le iniziative erano legittimate da un diritto costituzionale.Aveva destato scalpore nell’aprile 2024 l’atto di citazione con cui l’allora commissario straordinario Antonino Russo (viceprefetto a Belluno), assistito dall’avvocato Patrizia Ghiani, aveva presentato una richiesta di danni a carico di 25 cittadini. Troppe cause davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avevanoto, secondo il commissario, un danno da “abuso del diritto” per 64.