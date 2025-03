Puntomagazine.it - Varcaturo: uomo seminudo irrompe in un complesso di abitazioni, la giustificazione ai Carabinieri: “sono scappato, hanno minacciato di uccidermi”

, Na: Questa mattina undopo una fuga ha fatto irruzione in diverse. Era in stato di alterazioneQuesta mattina, unha provocato una serie di incidenti stradali sulla SS7 Quater, tra Licola e, mentre si trovava a bordo di un’auto in stato di evidente confusione. Gli incidenti siverificati lungo il tratto stradale, e il conducente, continuando la sua corsa, ha infine raggiunto la tangenziale, dove si è scontrato in un ultimo incidente che ha causando gravi danni al veicolo.Dopo l’incidente, l’indagato ha abbandonato l’auto e, a torso nudo, è fuggito a piedi, scavalcando la rete che delimita la tangenziale. Una volta oltre la recinzione, si è introdotto in undi case, cercando di nascondersi in alcuneprivate. Il suo tentativo di irruzione è stato però interrotto dalla vigilanza dei residenti, che, notando la sua presenza grazie alle videocamere di sorveglianza,prontamente allertato i vicini e il figlio di uno dei proprietari.