Van Persie ci crede | Contro l’Inter rimonta possibile faremo di tutto

Vandopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord, in un’intervista su Sky Sport ha ribadito la voglia di voler ribaltare il risultato dell’andata, proprio a San Siro.SFIDA DI RITORNO – Robin vandopo la conferenza stampa di vigilia, su Sky Sport ha presentato così la sfida: «Giocare qui a San Siro domani sarà bellissimo, in uno stadio così storico. Io qui non ho mai segnato, ma ci ho giocato da giovane con la maglia del Feyenoord e poi con l’Arsenal, ma in panchina. Come realizzare tre gol perre?è veramente un vero top club che sa attaccare e difendere bene. Proveremo a segnare, anche se sono una squadra quasi perfetta e lo abbiamo visto all’andata a Rotterdam. Io allenatore in Serie A? Sì, magari un giorno succederà. Non potevo saperlo perché mi sono ritrovato al Feyenoord nel giro di poche settimane, nel calcio ho imparato chepuò succedere».