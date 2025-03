Sport.quotidiano.net - Valsa, l’obbligo di crederci. Armi pari al PalaBarton

Una gara 1 (foto) che può far male nel punteggio, nella dinamica della sconfitta, ma che non può, non deve far male al morale quella che ha consegnato ai playoff della stagione 2024/2025 una sfida molto più equilibrata di quanto non si potesse credere alla vigilia. Credere, appunto: deve essere questo il verbo guida di De Cecco e compagni in una serie che può sicuramente essere allungata oltre le tre partite, soprattutto se laGroup saprà far valere il fattore campo come hanno saputo fare gli umbri nella prima sfida. Bicchiere mezzo pieno. Modena deve avere l’atteggiamento giusto nei confronti della sconfitta maturata al: ovvero quello di prendere tutto quanto di positivo c’è stato, ed è stato tanto. I gialloblù hanno fatto gara di testa per circa un’ora e poi, anche dopo aver perso 32-30 il secondo set, non hanno mollato la presa, rimanendo agganciati ai rivali per due terzi di set sia nel terzo che nel quarto parziale.