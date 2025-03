Lanazione.it - Vallombrosa, il convegno sulle foreste che curano nelle montagne fiorentine

Firenze, 10 marzo - Lecome veri e propri luoghi di cura in grado, al tempo stesso, di rilanciare l’economia locale. Di questo e molto altro si discuterà sabato 15 marzo dalle ore 8:15 aldel progetto For.Sa, acronimo di “e salute”, guidato dalla Foresta Modello dellee finanziato dal GAL Start attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, che ha l’obiettivo di valorizzare i territori montani di Valdisieve e Valdarno fornendo luoghi idonei alle pratiche di “terapia forestale”. L’uso terapeutico della foresta è una nuova disciplina nata in Giappone oltre 40 anni fa e oggi in rapida espansione in tutto il mondo. In Italia viene studiata da alcuni anni, dall’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibe) insieme a importanti partner istituzionali quali il Crea (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle- Masaf), l’Istituto superiore di sanità, il Club Alpino Italiano (Cai) e numerose università.