Dilei.it - Valeria Scanu dopo Ora o mai più: “Tony Effe non sa cantare”. Le critiche a Sanremo

È un Valerioscatenato, quello che abbiamo ascoltato a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, e reduce dalla finale di Ora o mai più in cui ha avuto modo di mostrare nuovamente il suo talento. E c’è stato anche modo per parlare dell’ultimo Festival die degli artisti in gara, in particolare di, che si è presentato con il brano Damme ‘na mano.Ledi Valerionon sa, non è intonato per niente”, ha detto Valeriocon sicurezza in radio, senza lasciare spazio a troppi fraintendimenti. Andare asenza saper? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America.non sa, ma non solo per me.