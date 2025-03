Valentino Rossi non vedeva l’ora | Qualcosa di speciale

Leggi su Sportface.it

Il pilota MotoGp esce allo scoperto sul suo approdo nel team del ‘Dottore’: “Mi alleno con lui da tantissimi anni”non sta mai fermo. Uomo fuori, ora con compagnia e prole al seguito, ragazzino ancora dentro. Lo scorso 6 febbraio ha compiuto 46 anni (ne dimostra una decina in meno.), 46 come il numero che lo contraddistingue da sempre.Un simbolo, un marchio e anche un team, il suo VR46 Racing che ha iniziato bene, ma non benissimo il nuovo Mondiale MotoGP scattato lo scorso weekend in Thailandia.Così e così è andato Di Giannantonio, giunto decimo a 21?546 dal primo Marc Marquez; più che positiva invece la prova di Morbidelli, arrivato quarto a 5?176 dal pilota spagnolo dopo che una penalità lo aveva obbligato a partire tre posizioni dietro.Prima dell’inizio del Mondiale tutte o quasi le fiches erano state messe sul primo, forse sbagliando.