Internews24.com - Valentin Carboni torna all’Inter, è ufficiale: scelto anche il numero di maglia

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè un nuovo giocatore dell’Inter: l’attaccante argentino fa ritorno in nerazzurri anzitempoè di nuovo un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Il fantasista argentino,to in anticipo dal prestito al Marsiglia a causa di un grave infortunio, sta proseguendo nel suo percorso di riabilitazione, ma nel frattempo è stato inserito nell’elenco dei calciatori nerazzurri per la stagione 2024/25.Come si evince dal comunicato emesso dalla Lega Serie A, al classe 2005 è stato assegnato ildi: avrà il 45, lo stesso che aveva ai tempi del debutto in Prima Squadra. arboni ha rimediato la rottura del legamento crociato nel corso di un allenamento con l’Argentina lo scorso ottobre, costretto poi a sottoporsi ad una operazione.