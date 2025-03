Valencia non tiene d’occhio Pedro Chirivella

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 15:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:ha nell’agenda AA, Il centrocampista spagnolo dei Nantes. Il giocatore, che termina contratto nel 2026vedi con gli occhi buoni un possibile ritorno in Spagna. Il Mestalla Club, secondo Radio Marca, riche il giocatore possa rafforzare il centro del campo che può subire abbastanza modifiche durante l’estate. Il ritorno di Barrenechea alla villa Sembra più che probabile. Birmingham è soddisfatto dell’incarico, ma non ci sono opzioni reali in questo momento che l’argentino rimane un’altra stagione. Oltre alla marcia di Barrenechea, supporto indiscusso con Corberánil centro del campo didella prossima stagione ha molte cause in sospeso.