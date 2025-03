Lapresse.it - Vainsteins arrestato, è l’ex campione del mondo di ciclismo: cosa è successo

Romans, ex ciclistamondiale della prova in linea su strada nel 2000 a Plouay, è statodai carabinieri di Lecco all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Il 53enne è statoper violazione degli obblighi familiari. I carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno dato esecuzione alla revoca di Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e Ripristino dell’Ordine medesimo, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Bergamo a carico del 52enne Lettone, che deve scontare 4 mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’atleta è stato fermato all’aeroporto internazionale ‘il Caravaggio’ di Orio al Serio proveniente da Riga, in Lettonia. L’al termine delle formalità di rito è stato trasferito alla casa circondariale di Bergamo.