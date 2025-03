Juventusnews24.com - Vaciago se la prende con la Juve: «Tutte le volte che ha affrontato partite da non sbagliare, ha fatto questo». L’attacco è durissimo!

di RedazionentusNews24, direttore di Tuttosport, non usa mezzi termini per derubricare la pesante sconfitta dellacontro l’AtalantaLo 0-4 che laha patito contro l’Atalanta è stato commentato dal direttore di Tuttosport, Guido. Ecco le sue parole.PAROLE – «Era un esame e lantus è stata bocciata. Ancora una volta.leche la squadra di Thiago Motta hauna partita da non, l’ha sempre disastrosamente sbagliata. Milan in Supercoppa, PSV in Champions, Empoli in Coppa Italia e, ieri, Atalanta in una serata che avrebbe potuto riabilitare una stagione andando oltre l’inseguimento contabile al quarto posto e si è trasformata in un’altra umiliazione tecnica e morale».Leggi suntusnews24.com