Vaccinazioni obbligatorie infantili nel 2023 -039% per l’esavalente e +024% per il quadrivalente; Puglia rispettivamente -28% e -14% Friuli +44% e +32%

Ilgiornaleditalia.it - Vaccinazioni obbligatorie infantili nel 2023 -0,39% per l’esavalente e +0,24% per il quadrivalente; Puglia rispettivamente -2,8% e -1,4%, Friuli +4,4% e +3,2%

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel mezzogiorno, laguida il calo seguita da Calabria e Marche, nel nord piùnelI dati del Ministro della Salute sullenelmostrano delle percentuali in calo per il vaccino esavalente e per il, con un decrement