Va in Honduras Isola dei Famosi 2025 tra i concorrenti c’è una delle più amate di Uomini e Donne

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui possibilidell’dei. Il celebre reality show di Canale 5 si prepara a tornare con un’edizione che promette grandi novità, a partire dalla conduzione, che dovrebbe essere affidata alla giornalista Veronica Gentili. Ma come sempre, il vero fulcro del programma è rappresentato dalla selezione dei naufraghi che si sfideranno sulle spiagge dell’.Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali, la produzione ha avviato da diverse settimane i provini per scegliere i volti che comporranno il cast. E nelle ultime ore, il giornalista Alberto Dandolo, attraverso Dagospia, ha lanciato un’indiscrezione che sta facendo discutere: “C’è anche una celebrità di questo calibro.”, ha rivelato il giornalista, riferendosi a una possibile concorrente che avrebbe già sostenuto il provino con esito positivo.