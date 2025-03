Messinatoday.it - Va al Policlinico munito di scalpello per scassinare i distributori automatici

Leggi su Messinatoday.it

Frequentava spesso ilma non per curarsi o visitare un parente ricoverato. Il suo obiettivo eraper portar via cibo e soldi, ma i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza.Protagonista un giovane che, si era introdotto furtivamente nella.