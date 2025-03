Fanpage.it - Va a pesca al lago senza il libretto, 14enne multato. Il papà sui social: “Ci hanno detto che andava educato”

Leggi su Fanpage.it

Un ragazzino di 14 anni è statonel Bellunese per essere andato aper un'oral'apposita licenza. I genitori, che avevano fatto ilil giorno dopo l'accaduto, si sono visti verbalizzare dai vigili urbani intervenuti nel loro ristorante una multa da 166 euro. "Una vergogna, nostro figlio non era in giro ad ammazzare qualcuno".