Ilrestodelcarlino.it - Ustica, 45 anni senza responsabili: "Il Governo incalzi i Paesi alleati se i tribunali non fanno giustizia"

"Se non si riesce, dopo 45ad avere, vogliamo almeno la verità". C’erano quasi duecento persone, ieri mattina, di fronte al Museo di, per chiedere che letà, per quell’atto di guerra nei cieli in tempo di pace, vengano scritte una volta per tutte. Per chiedere, come ha detto la presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime, Daria Bonfietti, che "dove non sono riusciti iintervenga la diplomazia: ilchieda agli Stati coinvolti, nostri amici e, di dire la verità. Qual era l’azione criminosa che stavano conducendo quella notte e perché dopo 45non riescono a rivelare chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace? Poter scrivere l’ultimo pezzo di storia su questa vicenda è un problema di dignità nazionale".