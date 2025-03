Usare Windows PE per avviare il PC in caso di emergenza

Leggi su .com

Il tuo computer non si accende più? O magari vuoi recuperare file importanti da un PC che non funziona?PE può aiutarti! È una versione leggera diche si avvia da una chiavetta USB e ti permette di riparare o esplorare il tuo computer. In questo articolo ti spiego tutto: cos’è, a cosa serve e come usarlo passo passo. Non serve essere esperti, ti guiderò in modo semplice!LEGGI ANCHE:10 o 11 da DVD o USB Live, senza fare installazione Cos’èPE?PE (Preinstallation Environment) è un piccolo sistema operativo creato da Microsoft. Non è ilche usi ogni giorno, ma una versione base che si avvia velocemente. Serve per: Riparare un PC che non funziona. Salvare foto, documenti o altri file da un computer rotto. Preparare un PC nuovo per installare