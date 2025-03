Usa verso ripristino informazioni Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.27 Gli Stati Uniti sono vicini a revocare la sospensione della condivisione didi intelligence con. Ai giornalisti che sull'Air Force One, chiedevano a Trump se avrebbe preso in considerazione la possibilità di revo care il blocco dell'intelligence,ha risposto: "Ci siamo quasi, ci siamo quasi davvero". La sospensione della condivisione di intelligence riguarda le operazioni di offensiva contro la Russia, un tema caldo nella strategia di Washington nei confronti del conflitto in corso.