It.insideover.com - Usa: il bombardamento su Tokyo che fece più vittime della bomba atomica

Nel 1945, nella notte tra il 9 e il 10 marzo,fu colpita da una pioggia di ordigni incendiari. Il 21st Bomber Command, guidato dal generale statunitense Curtis LeMay e composto da almeno 300 B-29 Superfortress, sganciò sulla capitale del Giappone 330.000 bombe a grappolo al napalm. Non si trattava di ordigni qualunque, ma di bombe costituite da una miscela appiccicosa progettata appositamente per distruggere le tradizionali case in legno e carta, tipiche del cuore dell’allora area urbana più densamente popolata del mondo. Fu una vera e propria carneficina. L’attacco, che provocò piùdel raid atomico su Nagasaki avvenuto mesi dopo, fu il peggiorconvenzionaleSeconda Guerra Mondiale. Morirono oltre 100.000 persone, per lo più civili innocenti, comprese donne e bambini, tutti ridotti in cenere, con i loro corpi carbonizzati ammassati nelle strade di una città apocalittica.