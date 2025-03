Liberoquotidiano.it - Ursula Von der Leyen difende il riarmo Ue e promette altri 150 miliardi

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha sconvolto le coordinate della geopolitica mondiale e dato una sveglia all'Europa, abituata a contare sull'appoggio americano in termini di sicurezza e difesa. «Sei mesi fa, la mia intenzione era quella di concentrarmi sulla prosperità e sulla competitività, ma non avevo idea di quanto il mondo sarebbe cambiato», ha dichiarato ieri la presidente della Commissione europea,von der, nella conferenza stampa per i primi cento giorni del suo secondo mandato. «La direzione di marcia è sempre stata chiara. Ciò che è cambiato in questi cento giorni è il nuovo senso di urgenza, perché qualcosa di fondamentale è cambiato. I nostri valori europei, la democrazia, la libertà, lo stato di diritto sono minacciati. Vediamo che la sovranità, ma anche gli impegni ferrei, sono messi in discussione.