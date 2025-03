Ilrestodelcarlino.it - Urbino, un capolavoro. Tre reti all’Urbania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 Urbania 0 (4-3-1-2): Porcellini; Nisi, Boccioletti (40’ st Mea), Morelli, Giovane; Bellucci, Cusimano, Zancocchia (39’ st Palazzi); Bardeggia (45’ st Serges); Sergiacomo (20’ st Arcangeli), Montesi (18’ st Galante). All. Mariani URBANIA (4-3-1-2): Nannetti; Sema (1’ st Scarcella), Antoniucci, Dal Campare, Cannoni (29’ st Monachesi); Paoli, Lani (29’ st Bicchiarelli), Carnesecchi; Diene (1’ st Rivi); Sarli (39’ st Franca) Nunez. All. Lilli Arbitro: Malascorta di Jesi: 15’ pt (rig) e 20’ pt Bardeggia, 35’ st Bellucci Note: spettatori 700 con buona rappresentanza ospite Netto successo dell’nel derby che vale una stagione e un posto nei playoff. Si parte con un minuto di raccoglimento per il compianto Don Romano.senza Tamagnini, Pierpaoli e Dalla Bona con i rientri di Giovane e Galante.