Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 10 03 25

Era da un sacco di tempo che guardandonon rimanevo colpita da una corteggiatrice quanto sono rimasta colpita da Francesca Polizzi.E che basti ormai così poco, giusto una manciata di esterne e qualche discorso meno banale del solito, per farsi venire la lacrimuccia commossa all’idea che ci sia ancora un briciolo di luce in fondo al tunnel del disagio mariano fa quasi riflettere, eh.Quello studio in vent’anni di storia ci ha abituati a una tipologia d’umanità così stereotipata, a delle figurine tutte così uguali l’una all’altra da essere praticamente interscambiabili e a dei protagonisti che rispecno immancabilmente gli stessi identici cliché (i maschioni tutti malesseri lampadati e palestrati, le femminucce tutte filler e cœrsïvø) che appena spunta qualcuno di diverso finisce che andiamo in error 404.