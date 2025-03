Isaechia.it - Uomini e Donne, Lavinia Mauro esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: la foto che conferma i rumor

Tra le troniste più apprezzate della storia dic’è sicurante, che arrivata alla scelta con Alessio Campoli e Alessio Corvino gli ha preferito quest’ultimo, intraprendendo con lui una relazione al di fuori del programma.La storia tra i due è proseguita per diverso tempo e a termine di essa,ha deciso di distaccarsi dai social, tenendo la sua vita privata separata da quella professionale.Per questo motivo della sua vita sentimentale dopo la fine della relazione con Corvino si è saputo ben poco, fatta eccezione per idi un flirt con Gennaro Lillio, maito né smentito dai diretti interessati.Nell’ultimo periodo, però, laè stata paparazzata in teneri atteggiamenti con un uomo durante una serata a Sanremo, in occasione del Festival (QUI leinsieme).