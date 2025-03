Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore (e scelta) confessa di essere stato vittima di bullismo dopo il programma: “Dovevo uscire scortato quando facevo le serate”

Leggi su Isaechia.it

Un noto exdisi è raccontato durante una nuova puntata del podcast Caos Generazionale.Stiamo parlando di Manuel Galiano exdi Giulia Cavaglià: Durante la sua lunga chiacchierata ha in primis parlato del debutto televisivo prima a Temptation Island e poi a:meride embed="25866"Ti dico la verità: io non li seguivo nemmeno questi programmi perché giocavo a calcio e vivevo in America finché poi, un’estate sono tornato a Roma per le vacanze. Qui ho conosciuto una persona che lavorava all’interno di questoe mi ha chiesto se volevo partecipare, così sono andato a fare i casting e mi hanno preso. Poi da lì sono piaciuto proprio per la mia spontaneità perché sono una persona molto limpida, nonostante vivo in un mondo di squali fatto di tanta apparenza e sono più quelli che fingono rispetto a chi si mostra veramente.