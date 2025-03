Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, triste decisione di Gianmarco su Francesca: baci nell’over

La registrazione del 10 marzo 2025 diha regalato momenti di grande tensione e colpi di scena inaspettati. Il trono over ha visto un acceso confronto tra Sabrina Zago e Giuseppe, mentre nel trono classico a tenere banco è stato lo scontro traSteri ePolizzi. Anche Tina Cipollari è stata protagonista, vivendo una romantica esterna con Cosimo Dadorante. Scopriamo nel dettaglio le anticipaizoni fornite da Lorenzo Pugnaloni.registrazione 10 Marzo 2025: Sabrina blocca ovunque GiuseppeDurante la registrazione, Sabrina Zago ha rivelato di aver definitivamente chiuso con Giuseppe, bloccandolo su tutti i social e sul telefono. Il cavaliere, però, non ha perso tempo e ha iniziato a frequentare due nuove dame, una delle quali si chiama Lucia. In studio, Giuseppe ha raccontato le sue nuove esperienze sentimentali, ma l’atmosfera è rimasta tesa.