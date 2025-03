Ilrestodelcarlino.it - "Un’occasione mancata per noi, ma il risultato muove la classifica"

La Recanatese non è riuscita a sfruttare al Mancini l’uomo in più vista l’espulsione nel Castelfidardo di Nanapere appena passata la mezz’ora. Mister Bilò racconta che "paradossalmente undici contro undici la squadra stava facendo una grande partita. Poi l’espulsione ci ha un po’ condizionato, perché ha abbassato il baricentro del Castelfidardo. Mentre prima riuscivamo a trovare spazi in profondità, quegli spazi in undici contro dieci sono venuti a mancare. Abbiamo provato a modificare qualcosa, ci siamo messi 4-2-4 a inizio secondo tempo cercando di sfruttare le corsie esterne, ma il Castelfidardo è stato molto bravo a chiudersi e compattarsi, a lottare su ogni pallone. Quando viene tolta profondità serve una qualità molto importante, sicuramente non siamo stati bravissimi a sfruttarla, abbiamo avuto due tre situazioni, oltre a un rigore non dato, ma faccio i complimenti al Castelfidardo per come si è difeso con un uomo in meno".