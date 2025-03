Liberoquotidiano.it - "Uno choc dietro l'altro". Alan Friedman "sconvolto" da Musk: "Di cosa fa parte tutto questo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'America sta cambiando molto velocemente". A dirlo è, ospite di 4 Di Sera nella puntata in onda lunedì 10 marzo. Qui il giornalista statunitense parla della politica estera degli Stati Uniti: "Glisono unol': una voltaminaccia di togliere Starlink dall'Ucraina e poi dice 'no, non lo faccio'. Una volta Trump minaccia dazi all'Europa.fadi una visione del mondo di Trump che non è strategico". D'nde il pensiero disul magnate non è nuovo. Solo poche ore prima, su X, scriveva: "lavora con Putin e Trump contro l'Ucraina. Fa schifo". E ancora, in tv: "è il Goebbels digitale di Trump. Ogni giorno Elonporta la propaganda del Cremlino. Io non voglio esagerare, ma poi scopriremo se siamo nel 1933 e se abbiamo appena eletto un Viktor Orban americano o qualdi peggio".