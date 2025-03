Lanazione.it - Una grande risposta dei tifosi per l’aperitivo per Rossana

Arezzo, 10 marzo 2025 – UnadeiperperGli ospiti amaranto e la donazione per un gattile. Prenotazioni sold out Raccolta fondi aperta tutto il mese di marzo C’è stata unada parte deiamaranto e degli amici che anno dopo anno ricordano sempre con più forzaSacconi. È praticamente tutto pronto, e le prenotazioni sono andate sold out in poche ore, perdi solidarietà che si terrà domani pomeriggio, domenica 9 marzo, dalle 18,30 nella sede del comitato Orgoglio Amaranto all’interno della Curva Sud Lauro Minghelli. Nella stessa occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera per l'anno 2025, i 15esimo dalla nascita del comitato. L’obiettivo è quello di stare insieme tra coloro che sentono forte la mancanza dell’amica tifosae contribuire a una causa alla quale teneva molto, quella del benessere dei gatti.