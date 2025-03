Metropolitanmagazine.it - Un tredicenne ha perso la vita dopo il morso di una zecca: era ricoverato a Genova

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella giornata di ieri un ragazzino di tredici anni, originario della provincia di Brescia, halaall’ospedale pediatrico Gaslini di. Vi era arrivato tre giorni fa, ormai in condizioni critiche e disperate. Stando alle prime informazioni raccolte, prima dell’ultimo ricovero, aveva girato ben quattro ospedali della Lombardia. L’adolescente viveva con la famiglia nella campagna bresciana. Qui, nell’agosto 2023, unalo aveva punto e, con ogni probabilità, aveva contratto la malattia di Lyme. I genitori hanno raccontato che il figlio non avrebbe avuto alcun problema di salute fino allo scorso anno. È possibile, però, che i sintomi siano stati sottovalutati dalle strutture milanesi che avevano monitoraro la sua situazione in precedenza. La pm ha disposto l’autopsia e delegato le indagini alla polizia giudiziaria che dovrà ascoltare le testimonianze dei parenti e sequestrare le varie cartelle cliniche, per capire se vi siano state delle responsabilità mediche.