Movieplayer.it - Un solo sguardo, la recensione: Harlan Coben ci riporta in Polonia con un giallo sulla memoria

La nuova miniserie gialla tratta dai romanzi dello scrittore vede al centro una donna che ha perso la. e forse il marito. In streaming su Netflix. Pensavamo che nel 2025 ci sarebbe statoil doppio appuntamento britannico promesso dasu Netflix, tra inizio e metà anno, con due nuove serie che confermassero l'accordo intrapreso oramai dal 2018 con lo scrittore, sempre tratte dalle sue opere. Invece, ecco a sorpresa arrivare nello stesso mese due nuovi adattamenti dai suoi romanzi che, proprio come agli inizi della partnership, trasla le storie raccontate in altri Paesi europei, per sfruttare le produzioni del colosso dello streaming in giro per il globo. Nasce così, dopo l'iniziale adattamento francese da noi andato anni fa sulle reti Mediaset, la miniserie .