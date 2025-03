Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 11 marzo: Michele ancora in coma e Gennaro Gagliotti ne approfitta

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il colpo di scena della puntata di ieri, conSaviani in lotta tra la vita e la morte, continuano le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani, martedì 11. Per i protagonisti di Unalsono momenti difficili: Palazzo Palladini è stretto intorno aSaviani e alla sua famiglia. Mentre il giornalista è in, Fusco è in fuga. Ma vediamo meglio cosa succederà nell'episodio di domani, martedì 11, in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio precedente L'episodio precedente è stato a dir poco tragico:Saviani aveva appena ricevuto una bella notizia, quando il destino ha deciso diversamente. Il giornalista di Radio Golfo 99 infatti, è rimasto coinvolto nella furia di Fusco. Mentre si trovava in ospedale, il primario ha iniziato a sparare .