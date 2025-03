Formiche.net - Un po’ drone, un po’ missile da crociera. Cos’è Cmmt, il nuovo progetto di Lockheed Martin

ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul Common Multi-Mission Truck (), una famiglia di sistemi destinati a fornire velivoli subsonici a basso costo per una vasta gamma di missioni, con possibilità di lancio sia da piattaforme aeree che terrestri. Questo sviluppo è in linea con l’attuale strategia dell’aeronautica militare degli Stati Uniti, che punta a munizioni più economiche e di facile produzione, accelerata dalla necessità di ampliare le scorte disponibili.Al momento sono due le configurazioni principali proposte da. La prima è unlanciabile da caccia, bombardieri e aerei da trasporto dell’Aeronautica statunitense; la seconda configurazione prevede invece un sistema a lungo raggio per piattaforme a rotore, come evidenziato nelle immagini che lo mostrano in fase di lancio da un elicottero della serie H-60 Black Hawk.